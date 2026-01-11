La Nato valuta una missione in Groenlandia per disinnescare Trump

La Nato sta considerando una possibile missione in Groenlandia per gestire le tensioni legate alle recenti dichiarazioni di Donald Trump. Dopo incontri al Consiglio Atlantico e al Comitato dei rappresentanti permanenti dell’Unione Europea, la Danimarca ha aggiornato gli alleati sulla situazione. Sebbene le preoccupazioni siano presenti, l’atmosfera tra gli alleati appare più contenuta e pragmatica rispetto alle parole usate pubblicamente.

La preoccupazione resta, ma dietro le quinte l’atmosfera è molto più pacata di quanto si possa immaginare Prima al Consiglio Atlantico della Nato, poi al Comitato dei rappresentanti permanenti dell’Ue, la Danimarca ha aggiornato gli alleati sul dossier Groenlandia. In sede Nato, in particolare, è stato evidenziato quanto la sicurezza artica sia in realtà “d’interesse comune”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato» Leggi anche: Trump valuta diverse opzioni per acquisire la Groenlandia: «Non è escluso l’esercito». I leader europei: «Non si tocca» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Groenlandia, la Nato valuta una missione per disinnescare Trump: cosa sappiamo; La Nato valuta una missione in Groenlandia per disinnescare Trump; La Nato valuta una missione in Groenlandia per placare Trump; Groenlandia, perché Trump la vuole: dalle terre rare al mare. Groenlandia, la Nato valuta una missione per "disinnescare" Trump: cosa sappiamo - La Groenlandia, per sua scelta, ha lasciato l'allora Cee nel 1985 optando per la strada del territorio associato. tg24.sky.it

La Nato valuta una missione in Groenlandia per disinnescare Trump - Prima al Consiglio Atlantico della Nato, poi al Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Ue, la Danimarca ha aggiornato gli alleati sul dossier Groenlandia. ansa.it

Perché Trump vuole così tanto la Groenlandia e cosa potrebbe significare per l'Europa?

Groenlandia, la Nato valuta una missione per 'disinnescare' Trump - facebook.com facebook

Groenlandia, la Nato valuta una missione per 'disinnescare' Trump x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.