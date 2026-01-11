La montagna si fa bella | apre ’Estetica Palmy’

È aperto ‘Estetica Palmy’, un nuovo centro estetico nel Comune di Villa Minozzo, situato nella frazione di Minozzo. Il centro offre servizi di bellezza e benessere in un ambiente professionale e accogliente, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti locali. Un punto di riferimento per chi cerca cura e attenzione in un contesto tranquillo e riservato.

Ha aperto i battenti ’Estetica Palmy’, un nuovo centro estetico nel Comune di Villa Minozzo, il primo nella frazione di Minozzo. A inaugurarlo, la settimana scorsa, in piazza Monsignor Milani, è stata Palmina Fioroni, 56enne di Minozzo. Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, che ha tagliato il nastro con l’estetista. Un scelta non scontata sia per il contesto montano, con tutte le sue difficoltà, sia per l’età. "A 56 anni molti pensano a rallentare - precisa Palmina - io invece ho deciso di iniziare qualcosa di nuovo. Si tratta di un’attività che in questa località non è mai esistita prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

