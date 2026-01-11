La Lazio espugna Verona grazie ad un’autorete | Sarri riprende la corsa verso l’Europa

La Lazio conquista una vittoria importante a Verona grazie a un’autorete, consolidando la propria posizione in classifica. Nonostante le difficoltà, i biancocelesti tornano a casa con tre punti fondamentali, avvicinandosi agli obiettivi stagionali. La partita testimonia l’impegno della squadra e la continuità di Sarri nel guidare il gruppo verso traguardi ambiziosi, mantenendo vivo il sogno di qualificarsi alle competizioni europee.

Tre punti importanti per la Lazio che nonostante le difficoltà espugna il Bentegodi e vede una classifica un pò più positiva. La Lazio espugna il Bentegodi di Verona vincendo contro l'Hellas con il risultato di 1 a 0, in una partita piuttosto monotona e senza grandi emozioni. La formazione biancoceleste aveva diverse assenze ma nonostante .

Verona-Lazio 0-1, colpo europeo e settimo posto per i biancocelesti - Lazzari e compagni vincono al Bentegodi e salgono al terzo posto grazie alla deviazione di Nelson. sport.quotidiano.net

L'ex Roma Nelsson fa felice la Lazio: Sarri vince di misura a Verona - 1 La Lazio sbanca il Bentegodi grazie ad un'autorete di Nelsson a pochi minuti dal termine. tuttomercatoweb.com

