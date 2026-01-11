La Juventus valuta il trasferimento di Noussair Mazroui dal Manchester United, con l’obiettivo di rafforzare la corsia destra della difesa. Il terzino marocchino, attualmente poco impiegato in Inghilterra, potrebbe rappresentare un’opportunità per il club bianconero. La trattativa è in fase preliminare, con l’interesse di entrambe le parti a trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze di mercato.

Tra le necessità del mercato bianconero vi è quella di rinforzare la corsia destra di difesa e, in questo senso, un’occasione può essere rappresentata dal laterale marocchino, Noussair Mazroui, che non sta trovando spazio al Manchester Utd e vorrebbe cambiare aria. La Juventus si muove dunque per il giocatore, richiesto anche dal tecnico Spalletti. LA JUVENTUS SI MUOVE PER MAZROUI: PERCHE’ PUO’ ESSERE IL RINFORZO GIUSTO I bianconeri cercano un terzino per assicurarsi un elemento in più alla luce del cambio di sistema di gioco che il tecnico bianconero ha proposto nelle ultime due uscite di campionato, contro Lecce e Sassuolo, ovvero il 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Sport.periodicodaily.com - La Juventus si muove per Mazroui: prende corpo l'ingaggio del terzino marocchino dal Manchester Utd

