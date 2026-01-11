La Jomi soffre rimonta e vince | a Mezzocorona due punti preziosi

La Jomi Salerno inizia il 2026 con una vittoria importante, rimontando e conquistando due punti sul campo di Mezzocorona. La partita si è rivelata combattuta e intensa, caratterizzata da un equilibrio che ha richiesto impegno e determinazione da entrambe le squadre. Questo risultato rappresenta un passo significativo nel cammino della stagione, dimostrando la capacità di reagire e mantenere la concentrazione fino all’ultimo minuto.

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno apre il 2026 nel migliore dei modi, conquistando due punti pesantissimi sul difficile campo di Mezzocorona al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Match in salita per le salernitane, costrette sin dalle prime battute a rincorrere un Mezzocorona sempre attento, tenace e ben organizzato. Dopo sette minuti le padrone di casa mettono il naso avanti: il pallonetto di Tito supera Danti e vale il 5-3. Al 14’, dopo una serie di interventi decisivi, Albineli ipnotizza Rossomando dai sette metri, con Mezzocorona che resta sul 7-3. La Jomi fatica a trovare continuità offensiva, mentre le trentine gestiscono con maggiore lucidità i propri possessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Jomi soffre, rimonta e vince: a Mezzocorona due punti preziosi Leggi anche: Altino rimonta e vince a Imola: due punti d’oro per la Tenaglia Leggi anche: La Jomi Salerno apre il 2026 in trasferta contro il Mezzocorona Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Jomi soffre, rimonta e vince: a Mezzocorona due punti preziosi; Una YOLO+ mai doma esce sconfitta dalla trasferta di Marigliano.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.