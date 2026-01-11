La guerra dei giudici e le chat segrete dell' Anm | Noi tracotanti e screditati dalla sete di potere

Nelle conversazioni riservate, alcuni magistrati criticano apertamente la situazione interna alla magistratura, attribuendo le tensioni e le divisioni alla ricerca di potere. Questa rivelazione si inserisce in un contesto di scontri tra giudici e inaspettate rivelazioni sulle chat dell’Anm, offrendo uno sguardo più approfondito sulle dinamiche interne e sulle opinioni non ufficiali che circolano nel settore.

A microfoni spenti e senza telecamere i magistrati (pubblicamente schierati al referendum per il No alla riforma sulla separazione delle carriere) ammettono la verità: "L'attuale situazione deriva dalla sfrenata sete di potere che affligge i magistrati". Il Giornale è venuto in possesso di alcune mail riservate, scambiate tra le toghe nella mailing list dell'Anm, l'associazione al cui timone c'è Cesare Parodi, che guida il fronte del No al referendum sulla riforma della giustizia. Le chat private svelano il vero obiettivo della battaglia referendaria: occupare una posizione prettamente politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La guerra dei giudici e le chat segrete dell'Anm: "Noi tracotanti e screditati dalla sete di potere" Leggi anche: "Nacché giudici, siamo come il Pd". È rivolta nella chat dell'Anm Leggi anche: Il conflitto d'interessi dei giudici dell'Anm sui finanziamenti al comitato del “No” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La guerra dei giudici e le chat segrete dell'Anm: Noi tracotanti e screditati dalla sete di potere. La guerra dei giudici e le chat segrete dell'Anm: "Noi tracotanti e screditati dalla sete di potere" - A microfoni spenti e senza telecamere i magistrati (pubblicamente schierati al referendum per il No alla riforma sulla separazione delle carriere) ammettono la verità: "L'attuale situazione deriva dal ... ilgiornale.it

TRAPANI SHARK: È GUERRA TOTALE CON LA GIUSTIZIA SPORTIVA Non si placa il terremoto tra il club granata e la FIP. Dopo il verdetto della Corte Federale sulla ricusazione dei giudici, arriva la durissima replica di Valerio Antonini. Il caso: La Co - facebook.com facebook

«Sono un prigioniero di guerra»: portato in ceppi dal giudice, Maduro si dichiara non colpevole. Manifestazioni al tribunale di New York. Ma Trump tira dritto, la nuova leader di Caracas è «disponibile» e l’Onu non lo ostacola: «Questo è il nostro emisfero». x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.