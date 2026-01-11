L’amministrazione comunale di Capannori continua a cedere gratuitamente beni pubblici in comodato d’uso, spesso dopo aver accesi mutui per acquistarli. Numerosi immobili del patrimonio comunale sono stati affidati al terzo settore, incluso il Circolo Oasi di Pieve San Paolo, secondo quanto denunciato dal consigliere Paolo Rontani di Capannori Cambia. Questa pratica solleva interrogativi sulla gestione e sulla trasparenza delle decisioni amministrative.

L’amministrazione MenesiniDel Chiaro continua a dare i beni pubblici a gratis, in comodato d’uso. Tantissimi immobili del patrimonio comunale di Capannori sono stati ormai ceduti al terzo settore e così finirà anche il Circolo Oasi di Pieve San Paolo – sostiene Paolo Rontani, consigliere comunale di Capannori Cambia – malgrado le tante promesse". Rontani ricorda che nel 2024 in due occasioni l’assessore Francesconi aveva annunciato che sarebbe tornato alla comunità. Invece, nella determina n.1847 del 16 dicembre 2025 si legge che l’Amministrazione comunale, proprietaria di quest’immobile, attualmente non intende più utilizzarlo per fini istituzionali, ma ha deciso di espletare una procedura per la ricerca di Associazioni del Terzo Settore a cui affidarlo in comodato d’uso gratuito per 5 anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La Giunta accende mutui e poi dà in comodato i beni"

Leggi anche: Crac Spal: bancarotta. Buco da 17 milioni e 199 creditori ammessi. “Prima la perizia, poi la messa all’asta dei beni”

Leggi anche: Famiglia del bosco: a gennaio i bimbi a scuola, da marzo niente più casa in comodato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

"La Giunta accende mutui e poi dà in comodato i beni" - Tantissimi immobili del patrimonio comunale di Capannori sono stati ormai ceduti al terzo settore e ... lanazione.it