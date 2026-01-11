La fotografa di Torino di Sangro Francesca Fontana in mostra a Milano
Francesca Fontana, fotografa di Torino di Sangro, partecipa alla mostra collettiva
Francesca Fontana, fotografa di Torino di Sangro, parteciperò alla mostra fotografica collettiva Human nature – spazi, identità, trasformazioni. Alla mostra, che sarà inaugurata il 15 gennaio 2026 negli spazi della Galleria Still di Milano, la fotografa prenderà parte con il progetto El Peso del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
