La fotografa di Torino di Sangro Francesca Fontana in mostra a Milano

Francesca Fontana, fotografa di Torino di Sangro, partecipa alla mostra collettiva

Francesca Fontana, fotografa di Torino di Sangro, parteciperò alla mostra fotografica collettiva Human nature – spazi, identità, trasformazioni. Alla mostra, che sarà inaugurata il 15 gennaio 2026 negli spazi della Galleria Still di Milano, la fotografa prenderà parte con il progetto El Peso del. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

