La Fortitudo Bologna cade a Verona | mai in partita troppa fatica al tiro

La Fortitudo Bologna è uscita sconfitta dalla trasferta a Verona, con il risultato di 78-60. La squadra ha incontrato difficoltà nel trovare la via del canestro e ha mostrato una prestazione sottotono, perdendo anche il vantaggio nella differenza canestri rispetto agli avversari. Questa partita rappresenta un momento di riflessione per la formazione emiliana, che dovrà affrontare le prossime sfide con rinnovata determinazione.

Bologna, 10 gennaio 2026 - La Fortitudo cade a Verona sconfitta 78-60 e perde anche il vantaggio della differenza canestri. Serata negativa per una Flats Service che sul parquet della Tezenis è costretta a rincorrere, senza mai riuscire ad aprire il match, i gialloblù padroni di casa. La Effe mette in campo meno energia degli avversari e fatica tremendamente al tiro. Una prestazione sottotono per la Flats Service che in difesa si affida spesso alla tattica con alterne fortune, mentre è in attacco che la formazione di Attilio Caja dimostra poca lucidità. Il 2 su 23 al tiro dalla lunga distanza è esemplificativo della serata no e vanifica il 26 su 30 e la parziale vittoria biancoblù 39-31 ai rimbalzi.

