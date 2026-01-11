In un contesto di crescenti tensioni in Iran, Francesca Pascale interviene criticando il silenzio della sinistra sulle proteste. La sua presa di posizione mette in evidenza la necessità di un confronto più aperto e consapevole su questioni di rilevanza internazionale, invitando a una riflessione condivisa sulla responsabilità e l’attenzione verso i temi globali.

“Ma i naviganti della Flotilla dove sono?”: Francesca Pascale a valanga striglia – e non poco – la sinistra sulle proteste in Iran e accusa tutti di “silenzio imbarazzante”. Il volto della comunità italiana LGBTQ+ ed ex compagna di Silvio Berlusconi ha infatti sorpreso tutti con alcuni post e video al veleno sul proprio profilo Instagram che hanno colpito direttamente Elly Schlein e compagni. “Ma i naviganti della flotilla dove sono?". Doverano coloro "che marciavano per la libertà di un popolo massacrato? E questo popolo non ha il diritto di essere appoggiato, tenuto per mano per essere accompagnato per conquistare il proprio Rinascimento? – ha esordito – Vergogna dalla doppia morale, maledetti ideologici che conquistate la vittoria soltanto con l'ipocrisia: e infatti, non la conquistate più”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La Flotilla dov'è?", Pascale smaschera i fascisti rossi: strigliata clamorosa | VIDEO

