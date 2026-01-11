La Fiorentina e il Milan si sono affrontate a Firenze, con il risultato di 1-1. Dopo il vantaggio di Comuzzo nel secondo tempo, il Milan ha raggiunto il pareggio nel finale con Nkunku. Un punto che permette al Milan di salvarsi ancora una volta al 90°, mentre la Fiorentina si lecca le ferite per una chance sfumata.

La Fiorentina pareggia 1-1 contro il Milan. E i rossoneri hanno pareggiato al 90esimo. Il risultato è venuto fuori da un gol di Comuzzo nel secondo tempo e il pari nel finale (di nuovo) del Milan con Nkunku. Allegri aveva tenuto fuori dalla formazione iniziale Rabiot, Modric e Leao. Sembra l’anno suo, per l’ennesima volta evita la sconfitta (ne ha solo una in campionato). Tra i Viola strepitosa partita di Dodò (cercato anche dal Napoli), nel Milan un generale impasse fino al gol del pareggio al novantesimo. Nel recupero, Bresciani ha colpito una traversa clamorosa da due passi. Fiorentina-Milan finisce 1-1: succede tutto nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Fiorentina si mangia le mani, il Milan di Allegri si salva per la seconda volta di fila al 90? (1-1 a Firenze)

