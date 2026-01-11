La Fiamma Olimpica a Mirafiori Elkann Riviviamo lo spirito dei Giochi

La Fiamma Olimpica a Mirafiori rappresenta un’occasione di condivisione e di celebrazione dello spirito olimpico. Elkann ha sottolineato l’importanza di rivivere insieme i valori di unità e solidarietà che i Giochi trasmettono. Un momento di festa che coinvolge tutta la comunità, invitando a riflettere sul significato di questi eventi e sul senso di appartenenza che unisce persone di ogni età.

TORINO (ITALPRESS) – “È bello essere qui con tutti voi e con le vostre famiglie per un momento di festa, un momento speciale, un momento Olimpico. La Fiamma è stata nei nostri stabilimenti, a Pomigliano con Alfa Romeo, a Melfi con Lancia, a Modena con Maserati e oggi qui a Mirafiori con FIAT. E questo è il momento in cui ci ritroviamo vent’anni dopo le Olimpiadi di Torino 2006, riviviamo lo spirito Olimpico”. Così il presidente di Stellantis, John Elkann, durante la tappa della Fiamma Olimpica nello stabilimento torinese di Mirafiori, in vista dell’inizio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

