La farsa Trapani Shark al capolinea? Ipotesi esclusione dalla Serie A | lunedì incontro Fip-Lega

Il futuro del Trapani Shark è in bilico dopo le recenti vicende sportive e amministrative. Dopo l’ultimo incontro controverso contro Trento e la penalizzazione di due punti, si prospetta un possibile esclusione dalla Serie A. Lunedì si terrà un incontro tra Fip e Lega per valutare la situazione e definire eventuali provvedimenti, in un contesto che rischia di segnare un capitolo importante per il club.

Dopo l'ultimo match farsa con Trento e l'ulteriore penalizzazione di 2 punti in classifica arrivata venerdì, il Trapani Shark di Valerio Antonini adesso rischia l'esclusione dal campionato di Serie A di basket. Domani – lunedì 12 gennaio – è infatti previsto un incontro decisivo tra Fip e Lega Basket in cui, secondo quanto si apprende, sono allo studio decisioni importanti e non si escludono nemmeno provvedimenti definitivi come appunto quello dell' estromissione dal campionato. Sabato sera infatti, dopo aver giocato solo 7 minuti in Champions League contro l' Hapoel Holon il martedì precedente – in una figuraccia in mondovisione ripresa da tantissimi quotidiani sportivi internazionali – la società trapanese ne ha giocati soltanto quattro in campionato contro Trento al Pala Shark.

