La droga e la soffiata | giallo Can Yaman

Can Yaman, attore turco noto anche in Italia, è stato coinvolto in una vicenda legata alla droga, dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’arresto, avvenuto su segnalazione di una soffiata alle autorità di Istanbul, ha portato al suo rilascio. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento non sono emersi dettagli ufficiali sulle circostanze dell’accaduto.

Sarebbe stato trovato con della droga addosso e per questo arrestato e poi liberato. Can Yaman, attore turco di tenebroso fascino noto anche in Italia per aver interpretato Sandokan nella serie Rai e per avere partecipato ad alcune serie tv, è stato incastrato da una soffiata giunta alla polizia impegnata in un giro di locali notturni di Istanbul a caccia di sostanze stupefacenti. Una nottata di ronde piuttosto fruttuosa per gli agenti turchi: nove i locali perlustrati e sette personaggi piuttosto noti in manette, oltre a pusher e gestori di alcuni locali. Yaman si trovava nel bar dell'hotel Bebek, uno dei locali segnalati dalla procura, ma non era tra le persone che gli agenti dovevano controllare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

