Il 7 gennaio, Mariarosaria Sestito ha compiuto 70 anni, segnando la fine della sua carriera medica e l’inizio della pensione. Tuttavia, un imprevisto ha cambiato i suoi piani: invece di lasciare il suo ambulatorio a Napoli, si è trovata a intervenire in ambulanza, salvando una vita in condizioni critiche. Questa storia testimonia l’impegno e la dedizione di una professionista che ha scelto di dedicare il suo tempo al servizio degli altri.

Mariarosaria Sestito il 7 gennaio ha compiuto settant’anni. Avrebbe dovuto chiudere l’ambulatorio a Napoli per l’ultima volta e iniziare la pensione ma si è ritrovata in ambulanza, accanto a un paziente in codice rosso. La sua storia la racconta il Corriere della Sera, dove il medico precisa che ha «semplicemente fatto il suo dovere». Il caso del paziente e la corsa a casa. Il paziente cinquantenne, fragile, diabetico e fumatore, era già stato visitato da lei il 5 gennaio. «Avevo rilevato una situazione respiratoria compromessa e sospettato una broncopolmonite. Ho iniziato subito la terapia e prescritto una radiografia». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Dottoressa compie 70 anni, non va in pensione e salva un paziente

Leggi anche: «Prendersi cura del paziente». Va in pensione la dottoressa Rosa Rita Silva

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dottoressa di base compie 70 anni ma non va in pensione e salva un paziente; Dottoressa compie 70 anni, non va in pensione e salva un paziente; La dottoressa che non va in pensione e salva la vita a un paziente; Dottoressa di 70 anni salva la vita a un paziente: «Doveva essere il mio primo giorno di pensione, ma ho scelto di restare».

Dottoressa di base compie 70 anni ma non va in pensione e salva un paziente - Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia a Napoli, ha compiuto un gesto di straordinaria dedizione e coraggio ... ansa.it