La cultura che resiste A Magliano la prima ’biblioteca di paese’

A Magliano nasce la prima biblioteca di paese, simbolo di una cultura che si fa comunità. Un luogo pensato per resistere nel tempo, promuovendo lo scambio di conoscenze e il senso di appartenenza. La rete culturale locale si rafforza attraverso spazi condivisi, valorizzando il patrimonio e incoraggiando l’incontro tra cittadini. Un esempio di come la cultura possa essere motore di coesione e crescita nel territorio.

La cultura al centro di una rete ampia e articolata che punta tutto sullo stare insieme e sulla condivisione. Contro l'isolamento e i contro i borghi 'bui' e che si spopolano. Un progetto pilota, insomma, per "mantenere l'anima nei nostri paesi", come dicono i loro promotori. Ecco che allora nel fivizzanese prende vita " Legger-Mente " e apre così a Magliano la prima " biblioteca di paese " della Lunigiana. Nel deserto creato dalle tante attività economiche dismesse nelle nostre borgate, con i rapporti interpersonali fra la popolazione rimasta drasticamente ridimensionati, ecco finalmente brillare una luce di speranza che viene da Magliano.

