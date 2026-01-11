La crisi in Bayer Pharma e le 50 persone a rischio licenziamento | Non è facile trovare altro alla mia età

La crisi in Bayer Pharma mette a rischio il lavoro di circa 50 dipendenti, che si trovano tra l’età della pensione e quella di reinserimento lavorativo. Questa situazione evidenzia le difficoltà di chi, in età avanzata, cerca nuove opportunità di impiego. La vicenda sottolinea le sfide di un mercato del lavoro in continuo mutamento, dove la stabilità professionale non è sempre garantita.

Troppo giovani per andare in pensione, troppo anziani per trovare un nuovo lavoro. Molti dipendenti dell'azienda farmaceutica Bayer Pharma si trovano in questa condizione: rischiano di perdere il posto. La multinazionale tedesca ha infatti aperto una procedura di licenziamento collettivo a inizio.

