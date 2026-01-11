La corsa allo spazio passa per la Groenlandia

La Groenlandia sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nello scenario dell’esplorazione spaziale. Questa regione, con le sue caratteristiche uniche, rappresenta un punto strategico per progetti scientifici e tecnologie innovative. Nel contesto globale, l’interesse crescente verso il territorio si collega anche alle attività di figure pubbliche come Elon Musk, che attraverso le sue iniziative e comunicazioni, contribuisce a definire il futuro delle esplorazioni oltre i confini terrestri.

Volontà è potenza. La fotografia pubblicata da Elon Musk su X per festeggiare il nuovo anno lo immortala a Mar-a-Lago seduto a tavola insieme a Donald Trump e sua moglie Melania. Si tratta molto più di una semplice riappacificazione: i due, a vedere da quanto è accaduto nei giorni successivi a quell'incontro apparentemente informale, dal Venezuela alla Groenlandia, sembrerebbero aver ripreso in mano il progetto strategico originario del secondo mandato presidenziale. L'idea cioè, che gli Stati Uniti, anziché essere isolazionisti, devono diventare una vera e propria isola, dai ghiacciai dell'Artico fino alla Terra del Fuoco dell'amico argentino Javier Milei.

Perché Trump otterrà la Groenlandia

