La Coppa d’Africa è un successo | Salah ed Eto’o si complimentano con la Federazione marocchina

La Coppa d’Africa 2026 si è conclusa con un positivo riscontro internazionale, grazie all’ottima organizzazione del Marocco. Personalità come Mohamed Salah e Samuel Eto’o hanno espresso apprezzamenti per le infrastrutture, la sicurezza e l’ospitalità offerte dal paese ospitante, confermando il successo dell’evento e rafforzando la reputazione del Marocco come sede affidabile per grandi competizioni calcistiche.

Il Marocco riceve elogi unanimi per l'organizzazione della Coppa d'Africa 2026, con Mohamed Salah e Samuel Eto'o tra le personalità che hanno sottolineato la qualità delle infrastrutture, la sicurezza e l'ospitalità del paese ospitante. Ne parla Le Parisien. Coppa d'Africa in Marocco: i complimenti di Salah.. Si legge su Le Parisien: Mohamed Salah, star dell'Egitto e del Liverpool, pochi istanti dopo la qualificazione alle semifinali conquistata dai Faraoni contro la Costa d'Avorio (3-2). «Desidero ringraziare il Marocco per l'organizzazione», ha dichiarato in conferenza stampa dopo aver ricevuto il premio di uomo partita.

