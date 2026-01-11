La Consar torna alla vittoria | a Porto Viro finisce 0-3

La Consar torna alla vittoria nel campionato di A2, imponendosi per 0-3 a Porto Viro nella prima gara del girone di ritorno. La squadra ravennate ha dimostrato solidità e determinazione, evidenziando una buona gestione del cambio palla e un miglioramento nell’efficacia soprattutto nel secondo set. Un risultato che conferma il buon momento e la volontà di proseguire con continuità.

