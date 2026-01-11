La città in marcia per la pace | Guardiamo l’altro sì al dialogo

"La pace si costruisce allungando la mano". E nasce quando nessuno si sente escluso: in cammino, a centinaia in strada per "Un tempo di pace", terza marcia per la pace promossa da Comune, comunità pastorale San Francesco, consulte sociale e culturale cittadine in collaborazione con altri enti e associazioni. Il ritrovo a metà pomeriggio, in sala Vallaperti a Palazzo Trivulzio, per un benvenuto, i saluti istituzionali e un collegamento illustre, quello con monsignor Paolo Martinelli, vicario apostolico dell’Arabia meridionale (Emirati, Oman e Yemen), da anni testimone di un rinnovato dialogo interreligioso e interculturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

