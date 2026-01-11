La Carrarese spenna i galletti del Bari Il bomber Abiuso firma le rete della vittoria

La Carrarese ha conquistato una vittoria importante contro il Bari, grazie alla rete decisiva di Abiuso. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre e l’efficacia della formazione di casa. La vittoria rafforza la posizione della Carrarese in classifica, mentre il Bari dovrà rivedere le proprie strategie per le prossime gare.

Carrarese 1 Bari 0 CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Bouah, Schiavi, Zuelli (84' Melegoni), Hasa (88' Parlanti), Belloni (66' Cicconi); Abiuso (84' Torregrossa), Finotto (66' Sekulov). A disp. Fiorillo, Mazzini, Ruggeri, Rubino, Troise, Bozhanaj, Distefano. All. Calabro. BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Pucino (74' Colangiuli), Cistana; Mane (84' Cerri), Braunoder, Verreth, Dickmann; Castrovilli (46' Bellomo), Maggiore (62' Pagano); Gytkjaer (62' Moncini). A disp. Pissardo, Burgio, Kassama, Antonucci, Rao, Stabile, Nikolaou. All. Vivarini. Arbitro: Allegretta di Molfetta.

