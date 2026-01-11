La Banca di Francia avverte Macron | si soffoca per la spesa in previdenza

La Banca di Francia ha espresso preoccupazione riguardo alla sostenibilità delle finanze pubbliche, evidenziando come le attuali politiche previdenziali favoriscano gli anziani a discapito dei giovani. Il governatore François Villeroy de Galhau ha sottolineato la necessità di rivedere le spese sociali per garantire un equilibrio a lungo termine, evidenziando le sfide legate alla crescente pressione sul sistema di welfare.

Il governatore François Villeroy de Galhau accusa il welfare: privilegiamo gli anziani rispetto ai giovani. Ora è Parigi il malato dell’Europa. Il governatore della Banca centrale di Francia, François Villeroy de Galhau ha lanciato l’allarme sui conti pubblici. Parlando a una emittente televisiva ha detto che il Paese sarà «soffocato» se non riuscirà a ridurre il deficit di bilancio, e ha chiesto di trovare «compromessi reali». Ha puntato l’indice contro un welfare troppo generoso. «Stiamo scegliendo gli anziani rispetto ai giovani», con «una maggiore spesa pensionistica e un deficit più ampio». 🔗 Leggi su Laverita.info

