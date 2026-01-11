La ballerina russa il calciatore israeliano | basta buffonate e vigliaccherie lasciamoli esibire

Sapete qual è la verità, cari amici che fate tanto sfoggio di buoni sentimenti? Che Donald Trump ce lo meritiamo. Anzi, due ce ne meriteremmo. Questa è l’unica morale che si può trarre dalla recente vicenda che ha coinvolto Svetlana Zakharova, la star del balletto classico che era stata scritturata per uno spettacolo ( Pas de Deux on Fingers and for Fingers, in programma il 20 e 21 gennaio) del Teatro del Maggio Musicale fiorentino e che si è vista cancellare le date “a causa delle tensioni internazionali in corso, che hanno creato un ambiente che potrebbe compromettere il successo dello spettacolo”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La ballerina russa, il calciatore israeliano: basta buffonate e vigliaccherie, lasciamoli esibire Leggi anche: Solomon alla Fiorentina, l’assessore Madau contro il calciatore israeliano: “Non è il benvenuto a Firenze” Leggi anche: Chi è Manor Solomon, nuovo calciatore israeliano della Fiorentina che i suoi vecchi tifosi ripudiavano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Caso della ballerina Zakharova, l’ambasciata russa attacca: «Cancellare lo show è russofobia» x.com Il Maggio Musicale ha annullato le esibizioni della ballerina russa e del marito violinista. Zacharova, nata in Ucraina, è membro del partito di Putin per cui è stata anche deputata. La decisione motivata dal "contesto internazionale". Mosca parla di "russofobia" - facebook.com facebook

