L’81% dei lombardi interroga l’IA uno su quattro è a caccia di notizie

In Lombardia, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è ormai diffuso, con l’81% dei cittadini che si rivolge a queste piattaforme per diverse esigenze. Tra di loro, circa un quarto si informa attraverso l’IA, dimostrando come questa tecnologia abbia trovato un ruolo consolidato nella vita quotidiana. Questi dati evidenziano l’importanza crescente dell’IA nel panorama regionale e il suo impatto sulle modalità di accesso alle informazioni.

Milano – L'81% dei lombardi utilizza almeno una piattaforma di intelligenza artificiale, in linea con la media nazionale. Il 65% interroga l'intelligenza artificiale come una sorta di motore di ricerca, cercando una risposta a domande dirette. Il 44% utilizza le piattaforme a base di IA per approfondimenti tematici e il 43% per traduzioni. Uno su quattro si affida all'intelligenza artificiale come fonte di informazione alternativa, per rimanere aggiornato sull'attualità: la media nazionale, in questo caso, sale al 31,5% e – se si inquadrano i giovani – la percentuale sfiora il 40%. Ad analizzare la diffusione dell'IA è l 'Osservatorio Opinion Leader 4 Future, progetto nato nel 2023 dalla collaborazione tra il Gruppo Credem e Almed, l'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

