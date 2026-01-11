Kiev forti esplosioni nella notte

Da servizitelevideo.rai.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, Kiev è stata scossa da violente esplosioni che hanno interrotto il silenzio della capitale ucraina. L’evento ha provocato l’attivazione dell’allarme in tutta la città, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e fornendo aggiornamenti sulle conseguenze dell’incidente.

1.54 Stanotte violente esplosioni hanno squarciato il silenzio della capitale ucraina,Kiev facendo scattare l'allarme in tutta la città. La notizia è stata diffusa in tempo reale da un giornalista del Kyiv Independent, tramite il canale Telegram del quotidiano. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità ucraine, del sindaco Vitali Klitschko o delle forze armate su danni, vittime o natura dell'attacco, che rientra nel consueto schema di incursioni notturne russe condroni o missili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni nella notte udite a Caracas

Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni udite nella notte a Caracas

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nuovo massiccio attacco russo nella notte, bombe su Kiev e Leopoli - Bombe russe su Kiev, due morti e cinque feriti; Mosca usa il missile ipersonico Oreshnik. Esplosioni a Kiev, mezza città senza riscaldamento; Nuovo massiccio attacco russo nella notte, bombe su Kiev e Leopoli - Quotidiano La Voce; Notte di bombardamenti a Kiev: 4 le vittime.

kiev forti esplosioni notteMosca usa il missile ipersonico Oreshnik. Esplosioni a Kiev, mezza città senza riscaldamento - L'aeronautica ucraina ha spiegato poi che alcuni attacchi sono stati registrati sulla città di Leopoli dove sono stati intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica, a circa ... editorialedomani.it

La vita dopo la battaglia: i soldati russi consegnano cibo porta a porta nei villaggi ucraini

Video La vita dopo la battaglia: i soldati russi consegnano cibo porta a porta nei villaggi ucraini

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.