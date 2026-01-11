Kiev forti esplosioni nella notte

Nella notte, Kiev è stata scossa da violente esplosioni che hanno interrotto il silenzio della capitale ucraina. L’evento ha provocato l’attivazione dell’allarme in tutta la città, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e fornendo aggiornamenti sulle conseguenze dell’incidente.

1.54 Stanotte violente esplosioni hanno squarciato il silenzio della capitale ucraina,Kiev facendo scattare l'allarme in tutta la città. La notizia è stata diffusa in tempo reale da un giornalista del Kyiv Independent, tramite il canale Telegram del quotidiano. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità ucraine, del sindaco Vitali Klitschko o delle forze armate su danni, vittime o natura dell'attacco, che rientra nel consueto schema di incursioni notturne russe condroni o missili.

