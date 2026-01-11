Kennedy jr ammonisce la Germania | I medici free vax vanno riabilitati

Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr, ha scritto alla sua omologa tedesca, chiedendo di mettere fine ai procedimenti contro i medici che si sono opposti alle restrizioni Covid. Kennedy sottolinea l’importanza di riabilitare i professionisti sanitari coinvolti e di riconsiderare le misure adottate durante la pandemia, evidenziando la necessità di un approccio più equilibrato e giusto su questo tema.

Il segretario alla Salute americano scrive all'omologa tedesca: ora basta procedimenti. Robert Kennedy jr non ha dimenticato le ingiustizie del regime Covid. E ha scritto una lettera di rimostranze nientemeno che a Berlino, chiedendo di smetterla con la persecuzione di medici e pazienti, esentati dall'uso delle mascherine o dalle vaccinazioni durante la pandemia. Nina Warken, l'omologa tedesca del ministro della Salute di Donald Trump, è stata rampognata dal rampollo di Bob perché la Germania manderebbe ancora alla sbarra dottori e semplici cittadini. In un video su X, Kennedy ha affermato di aver scoperto che «oltre 1.

