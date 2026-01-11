Karate | Carola Casale si prende il podio nella Serie A di Tblisi

A Tblisi, si svolge la prima tappa della Serie A di karate, segnando un momento importante per la squadra italiana. Durante la competizione, Carola Casale si è distinta conquistando un piazzamento sul podio, contribuendo a rafforzare la presenza dell’Italia nel panorama internazionale. L’evento prosegue con le fasi finali, mentre gli atleti continuano a competere per ottenere risultati significativi.

Il primo appuntamento del karate internazionale vede l’Italia sbloccarsi. A Tblisi infatti, dove è in corso di svolgimento la tappa inaugurale della Serie A, gli azzurri sono riusciti – in attesa della giornata conclusiva della manifestazione – un podio importante. Il merito è di Carola Casale che si è presa il 3° posto nella gara individuale femminile di kata. La nativa di Genova si è resa autrice di un ottimo percorso nel quale ha dovuto cedere il passo soltanto alle giapponesi Nakaji Hisami e Fukuoka Miko. Sempre rimanendo nell’ambito del kata, vicini al podio ma non in grado di occuparlo sia Vincenzo Pappalardo, nel contest individuale riservato agli uomini, sia la squadra femminile (Vielmi-Noris-Brambilla) che quella maschile (Serra-Moretti-Mazzarello) nei tornei per nazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

