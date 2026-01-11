Kaillie Humphries vince la tappa di St Moritz di bob a 2 Melanie Hasler è campionessa europea

Kaillie Humphries ha conquistato la vittoria nella tappa di St. Moritz della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2026. Nel frattempo, Melanie Hasler si è laureata campionessa europea. Questi risultati evidenziano le performance delle atlete in una stagione ricca di competizioni di alto livello, contribuendo alla classifica generale e alla crescita del settore.

Kaillie Humphriese si è aggiudicata la gara di St. Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2026. Sul budello elvetico abbiamo assistito ad una gara davvero emozionante con diversi colpi di scena. Per l’occasione era anche in palio il titolo europeo che è andato alla seconda classificata, la padrona di casa Melanie Hasler che, di conseguenza, centra la doppietta dopo il successo anche nel monobob di ieri. La gara odierna, quindi, ha visto il successo (il secondo in stagione) della statunitense Kaillie Humphries con il tempo di 2:18.40 (1:09.55 nella prima manche e 1:08. 🔗 Leggi su Oasport.it

