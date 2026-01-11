Juventus Women trionfa nella supercoppa italiana

Il calcio femminile italiano si presenta con una nuova tappa importante: la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus Women e AS Roma, disputata oggi 11 gennaio allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara. Un incontro che segna l’inizio del 2026 per il movimento, evidenziando l’interesse crescente e l’affermazione delle squadre di vertice nel panorama nazionale.

Il 2026 del calcio femminile italiano si apre con un classico: la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus Women e AS Roma, disputata oggi 11 gennaio allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara. Le bianconere, allenate da Massimiliano Canzi, hanno conquistato il trofeo battendo le giallorosse per 2-1 in una partita L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

