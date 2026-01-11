Juventus Women Roma Supercoppa | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Ecco una panoramica completa sulla sfida tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa italiana. In questa sintesi troverai il risultato, il tabellino, la cronaca live e la moviola del match, offrendo un'analisi dettagliata e precisa degli eventi principali. Un riepilogo utile per chi desidera seguire con chiarezza e obiettività quanto accaduto sul campo.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la Supercoppa italiana. Prima partita del 2026 per la Juventus Women che all'Adriatico di Pescara si gioca la Supercoppa italiana contro la Roma. Le bianconere di Canzi hanno la possibilità di sollevare il secondo trofeo stagionale dopo la Women's Cup. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juventus Women: il pre-partita.

Va in scena la finale di Supercoppa tra Juventus Women e Roma Femminile. Si tratta della settima finale tra le due squadre in tutte le competizioni. Ecco dove vederla in TV anche in chiaro e in streaming - facebook.com facebook

