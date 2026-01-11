Juventus Women Roma Supercoppa LIVE | De Jong e non PPM Cambiaghi centravanti

Segui la diretta di Juventus Women Roma, valida per la Supercoppa italiana. In questa occasione, si discuterà delle formazioni, delle azioni salienti e dei risultati aggiornati, con particolare attenzione alle scelte di De Jong e Cambiaghi come centravanti. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e dettagli sulla partita, in un contesto di analisi precisa e obiettiva.

Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la Supercoppa italiana. Prima partita del 2026 per la Juventus Women che all'Adriatico di Pescara si gioca la Supercoppa italiana contro la Roma. Le bianconere di Canzi hanno la possibilità di sollevare il secondo trofeo stagionale dopo la Women's Cup. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (4-3-3): De Jong; Lenzini, Harviken, Salvai, Carbonell; Pinto, Wälti, Godo; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard.

