Juventus Women Roma Supercoppa 0-0 LIVE | si comincia a Pescara

La Juventus Women e Roma si affrontano a Pescara per la Supercoppa italiana. Segui la cronaca live, con sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato in tempo reale. Un match equilibrato tra due squadre di alto livello, che si concluderà senza reti nel punteggio. Restate aggiornati per tutte le novità sulla partita.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la Supercoppa italiana. Prima partita del 2026 per la Juventus Women che all'Adriatico di Pescara si gioca la Supercoppa italiana contro la Roma. Le bianconere di Canzi hanno la possibilità di sollevare il secondo trofeo stagionale dopo la Women's Cup. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d'inizio – Si comincia a Pescara Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (4-3-3): De Jong; Lenzini, Harviken, Salvai, Carbonell; Pinto, Wälti, Godo; Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard.

Juventus Women-Roma, le formazioni ufficiali: Canzi sceglie De Jong, Peyraud-Magnin in panchina - Alle 15 ci sarà la sfida valida per la Supercoppa femminile tra la Juventus Women e la Roma. tuttojuve.com

Juve-Roma, Supercoppa Women: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale - Le bianconere, allenate da mister Canzi, sono pronte a tornare in campo in questo 2026 per giocarsi il primo trofeo stagionale ... tuttosport.com

It’s Super Coppa Matchday for Juventus Women! - facebook.com facebook

Trofeo in palio per la Juventus Women nella prima gara del 2026 Supercoppa Italiana Women Roma 15:00 CET Stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia" - Pescara x.com

