Juventus Women Roma Supercoppa 0-0 LIVE | ci prova Viens occasione per Carbonell

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa italiana. La partita si è conclusa con un pareggio 0-0, con occasioni da entrambe le parti. Viens ha tentato una buona azione, mentre Carbonell ha cercato di sbloccare il risultato. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sulla cronaca del match.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la Supercoppa italiana. Prima partita del 2026 per la Juventus Women che all’Adriatico di Pescara si gioca la Supercoppa italiana contro la Roma. Le bianconere di Canzi hanno la possibilità di sollevare il secondo trofeo stagionale dopo la Women’s Cup. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. 9? Occasione Carbonell – Bel velo di Cambiaghi sul cross di Beccari a favorire la spagnola sul secondo palo. Tiro in corsa dell’ex Levante, Baldi respinge in corner 9? Tiro Viens – Ancora lei, questa volta più pericolosamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma Supercoppa 0-0 LIVE: ci prova Viens, occasione per Carbonell Leggi anche: St. Polten Juventus Women 0-0 LIVE: ci prova da fuori Carbonell Leggi anche: Atletico Madrid Juventus Women 1-2 LIVE: Bonansea per il raddoppio! Occasione anche per Carbonell Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Supercoppa Women, -2: Juventus-Roma trasmessa in 159 Paesi, superata quota 4.500 biglietti; Supercoppa Women | Dove vedere Juventus-Roma; Juve-Roma, Supercoppa Women: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale; Juventus-Roma femminile di Supercoppa Italiana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Diretta Juve Women-Roma in Supercoppa: risultato in tempo reale e formazioni - Le bianconere di Canzi sono alla ricerca del primo trofeo del 2026 ma per conquistarlo dovranno battere le giallorosse ... tuttosport.com

Juventus Women-Roma, le formazioni ufficiali: Canzi sceglie De Jong, Peyraud-Magnin in panchina - Alle 15 ci sarà la sfida valida per la Supercoppa femminile tra la Juventus Women e la Roma. tuttojuve.com

Juve-Roma, Supercoppa Women: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale - Le bianconere, allenate da mister Canzi, sono pronte a tornare in campo in questo 2026 per giocarsi il primo trofeo stagionale ... tuttosport.com

It’s Super Coppa Matchday for Juventus Women! - facebook.com facebook

Trofeo in palio per la Juventus Women nella prima gara del 2026 Supercoppa Italiana Women Roma 15:00 CET Stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia" - Pescara x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.