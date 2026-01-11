Juventus Women la premiazione dopo la vittoria in Supercoppa con la Roma | presente Comolli a Pescara FOTO e VIDEO dei festeggiamenti

Dopo la vittoria in Supercoppa contro la Roma, Juventus Women ha celebrato i propri successi a Pescara. Alla premiazione hanno partecipato anche rappresentanti come Comolli, che hanno assistito ai festeggiamenti delle giocatrici. Di seguito, foto e video dell’evento, testimonianza della gioia condivisa dalla squadra e del riconoscimento ottenuto nel corso della competizione.

Juventus Women, presente anche Comolli a Pescara per assistere alla partita delle bianconere. La premiazione dopo il successo. Pescara si tinge di bianconero in una serata che entra di diritto nella storia della Juventus Women. Allo Stadio Adriatico, la squadra torinese conquista la Supercoppa Italiana battendo la Roma in una finale intensa, risolta da giocate individuali di altissimo livello e da una solidità difensiva ritrovata. Al termine del match, la grande festa ha visto protagonista l'intera delegazione del club, con la premiazione ufficiale avvenuta sotto gli occhi di un soddisfatto Comolli, presente in tribuna a testimoniare l'importanza del progetto femminile.

