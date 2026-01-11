Juventus Virtus Entella Under 16 8-3 LIVE | Brostic para il rigore nulla può sulla respinta di Wahabi

Segui la cronaca live della partita tra Juventus e Virtus Entella Under 16, valida per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26. In questa sfida, i giovani calciatori si affrontano con impegno e determinazione, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni. Di seguito, troverai sintesi, tabellino, moviola e il risultato aggiornato di una partita che ha visto momenti di tensione e azioni significative.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver concluso il 2025 con sole vittorie ospita Virtus Entella nella gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato che apre il girone di ritorno: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 16 8-3: sintesi e moviola. 68? RIGORE PER L'ENTELLA- Brostic Ipnotizza Xhindi dal dischetto, sulla ribattuta Wahabi non lascia scampo 66? Ancora cambi, Pamé e Pipitò escono dal campo: Ndiaye e 55? TUFARO- Arriva l'ottava rete bianconera, Tufaro spinge in rete senza problemi dopo un bellissimo inserimento 50? GOL DELLA JUVE- Berthe in mischia spinge dentro con una zampata 44? JUVE FORZA 6- Scarnato punta il diretto avversario, doppio passo e sinistro secco all'angolino: gol di pregevolissima fattura 43? ANCORA PIPITO'- Tripletta del dieci, altra perla sotto porta: infermabile 41? INIZIO SECONDO TEMPO 40? FINE PRIMO TEMPO 35? GAETANI, ANCORA LUI- In mischia nuovamente il 4 ospite spinge nel sacco: difesa bianconera troppo leggera nell'occasione 32? POKER JUVE- Pipitò dal limite lascia partire un sinistro incredibile, circostanza simile alla rete di Pamé: portiere ospite battuto nuovamente 27? DOPPIETTA PAME'- Golazo dell'attaccante, sinistro da fuori area potentissimo che si infila a mezza altezza: imparabile 23? Pamé cerca il secondo palo, il suo tiro è però debole anche se preciso 17? GOL DELL'ENTELLA- Gaetani in mischia è il più lesto a mettere in rete, gli ospiti riaprono la gara 3? RADDOPPIO JUVE- Pipitò non sbaglia, raddoppio fulmineo della Juve 1? JUVE IN GOL- Pamé appoggia in rete con giustezza un ottimo passaggio, bianconeri subito in vantaggio Migliore in campo Juve:.

