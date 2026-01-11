Juventus Virtus Entella Under 16 4-2 LIVE | Gaetani riporta a 2 lo svantaggio ospiti vivi

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Virtus Entella Under 16, valida per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26. Disponibili sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato, con un punteggio finale di 4-2. Il match ha visto il ritorno di Gaetani che ha riportato la squadra ospite sotto di due, mantenendo vivo l’interesse per la gara.

35? GAETANI, ANCORA LUI- In mischia nuovamente il 4 ospite spinge nel sacco: difesa bianconera troppo leggera nell'occasione 32? POKER JUVE- Pipitò dal limite lascia partire un sinistro incredibile, circostanza simile alla rete di Pamé: portiere ospite battuto nuovamente 27? DOPPIETTA PAME'- Golazo dell'attaccante, sinistro da fuori area potentissimo che si infila a mezza altezza: imparabile 23? Pamé cerca il secondo palo, il suo tiro è però debole anche se preciso 17? GOL DELL'ENTELLA- Gaetani in mischia è il più lesto a mettere in rete, gli ospiti riaprono la gara 3? RADDOPPIO JUVE- Pipitò non sbaglia, raddoppio fulmineo della Juve 1? JUVE IN GOL- Pamé appoggia in rete con giustezza un ottimo passaggio, bianconeri subito in vantaggio Migliore in campo Juve:.

