Juventus | Spalletti su David

Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa la sfida della Juventus contro la Cremonese, in programma l’12 gennaio 2026 all’Allianz Stadium. La partita, valida per la ventesima giornata di Serie A, rappresenta un momento importante per i bianconeri, che cercano continuità in campionato. Spalletti ha analizzato aspetti tattici e la condizione della squadra in vista di questa sfida.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga della Juventus contro la Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 all’Allianz Stadium per la ventesima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero si è soffermato in particolare sulla condizione e sul ruolo di Jonathan David, l’attaccante canadese L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

