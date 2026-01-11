Juventus | Spalletti su David

Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa la sfida della Juventus contro la Cremonese, in programma l’12 gennaio 2026 all’Allianz Stadium. La partita, valida per la ventesima giornata di Serie A, rappresenta un momento importante per i bianconeri, che cercano continuità in campionato. Spalletti ha analizzato aspetti tattici e la condizione della squadra in vista di questa sfida.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga della Juventus contro la Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 all’Allianz Stadium per la ventesima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero si è soffermato in particolare sulla condizione e sul ruolo di Jonathan David, l’attaccante canadese L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti su David Leggi anche: Juventus, Spalletti e il siparietto in conferenza su David Leggi anche: Juventus, Spalletti in conferenza: “David integrato” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le parole di Spalletti dopo il rigore sbagliato da David; Spalletti: Dopo il rigore di David voci ad arte per creare caos. Ma qua non hanno terreno facile...; “Fanno video con il cellulare in mano e devono dire loro chi deve battere il rigore perché hanno amici…; Juve, Spalletti: L'abbraccio a David? Giusto fargli sentire quanti amici ha nello spogliatoio. Spalletti vuole una Juve in crescendo anche sul mercato: “Fiducia a David, ma la rosa va completata”” - Luciano Spalletti ha la consapevolezza di una Juventus che sta crescendo nel tempo e lo sta dimostrando il gioco e i risultati, Con enormi margini di miglioramento ... fanpage.it

Juventus-Cremonese, Spalletti: "Mercato? Ci mancano da riempire due caselle. David? Sta crescendo e gli daremo ancora fiducia" - Luciano Spalletti presenta così la sfida del posticipo di lunedì 12 gennaio tra Juventus e Cremonese: "Siamo cresciuti molto ma abbiamo ancora da migliorare" ... eurosport.it

Juventus, Spalletti: “Possiamo ancora migliorare. David? Mi aspetto continuità” - I bianconeri nel Monday night contro la Cremonese provano ad accorciare sul Milan e tenere il passo della Roma ... sport.quotidiano.net

Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A

Luciano #Spalletti sul mercato di gennaio della #Juventus: “In un paio di posizioni siamo un po’ corti, si deve andare a completare. A me basta che venga fatto. Siamo con le orecchie dritte per vedere se si possono riempire queste caselle in maniera corretta”. x.com

Aria di rinnovo tra la Juventus e Spalletti Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i discorsi legati al rinnovo contrattuale potrebbero essere anticipati già alle prossime settimane Il lavoro del tecnico ha rianimato la squadra e la Juventus ha le id - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.