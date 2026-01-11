Juventus Spalletti | Siamo sulla buona strada

Luciano Spalletti ha commentato lo stato attuale della Juventus durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 all’Allianz Stadium. L’allenatore ha evidenziato un percorso positivo, sottolineando che la squadra sta seguendo la strada giusta per migliorare e ottenere risultati incisivi nel proseguo della stagione.

Luciano Spalletti ha analizzato con lucidità lo stato attuale della Juventus durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro la Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 all'Allianz Stadium. Il tecnico ha sottolineato i progressi compiuti dalla squadra da quando ha assunto la guida a novembre, ma ha insistito

Spalletti vuole una Juve in crescendo anche sul mercato: “Fiducia a David, ma la rosa va completata”” - Luciano Spalletti ha la consapevolezza di una Juventus che sta crescendo nel tempo e lo sta dimostrando il gioco e i risultati, Con enormi margini di miglioramento ... fanpage.it

Juventus, Spalletti: "Siamo noi che dobbiamo andare incontro alla vittoria" - Cremonese, gara valida per la ventesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. tuttomercatoweb.com

JUVE-CREMONESE, Spalletti in Conferenza Stampa: “Sul Mercato Completeremo la Squadra”

Luciano #Spalletti sul mercato di gennaio della #Juventus: “In un paio di posizioni siamo un po’ corti, si deve andare a completare. A me basta che venga fatto. Siamo con le orecchie dritte per vedere se si possono riempire queste caselle in maniera corretta”. x.com

Aria di rinnovo tra la Juventus e Spalletti Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i discorsi legati al rinnovo contrattuale potrebbero essere anticipati già alle prossime settimane Il lavoro del tecnico ha rianimato la squadra e la Juventus ha le id - facebook.com facebook

