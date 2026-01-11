Juventus Spalletti | Possiamo ancora migliorare David? Mi aspetto continuità
Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sottolinea la necessità di ulteriori miglioramenti, evidenziando l'importanza della continuità da parte di David. In una domenica di Serie A caratterizzata da emozioni e sfide intense, i bianconeri si preparano al Monday night allo Stadium contro la Cremonese, con l’obiettivo di ridurre il gap con il Milan di Allegri. Una partita chiave per la squadra in questa fase della stagione.
Torino, 11 gennaio 2026 – Una Juve spettatrice in una domenica di Serie A al cardiopalma e con la possibilità, nel Monday night allo Stadium contro la Cremonese, di accorciare sul Milan di Max Allegri. Due pareggi consecutivi per i rossoneri, così la Vecchia Signora, vincendo nell’ultimo match del ventesimo turno, potrebbe accorciare a meno uno e riaprire ogni tipo di corsa, non solo con la Roma. Spalletti chiede continuità a tutti i livelli e ulteriori miglioramenti dopo la bella vittoria sul Sassuolo, con davanti due partite abbordabili, Cremonese e Cagliari, prima del big match contro il Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
