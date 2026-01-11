L’allenatore della Juventus, Spalletti, ha mantenuto un atteggiamento prudente riguardo alle condizioni di Chiesa, premiando invece David. In vista del posticipo contro la Cremonese all’Allianz Stadium, il club si prepara a valutare le scelte di formazione, cercando punti fondamentali in un contesto di classifica ancora molto aperto. La squadra bianconera punta a rispondere alle rivali e a sfruttare ogni opportunità per migliorare la propria posizione.

L’allenatore bianconero tra campo e mercato: le possibili scelte in vista del posticipo dell’Allianz Stadium La Juventus deve rispondere alla Roma e approfittare delle frenate di Como e Milan, oltre a rubacchiare punti anche a Inter e Napoli (o a entrambe) considerando lo scontro scudetto di questa sera a San Siro. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Luciano Spalletti non fa voli pindarici e risponde ad Allegri: “ Ha detto che possiamo fare 50 punti? Non lo so, ma dobbiamo fare ancora tanta strada ”. Il mister di Certaldo non si abbottona sul mercato: “ Siamo corti in un paio di reparti, è una squadra che si deve completare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti criptico su Chiesa e premia David! Un big fuori con la Cremonese

Leggi anche: David Juventus, Spalletti spegne il caso con una battuta: la frase ironica in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma

Leggi anche: Cremonese-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti debutta con Vlahovic e Openda titolari, fuori Yildiz

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chiesa Juve, il ritorno prende quota: Federico tentato, Spalletti dà l’ok. Tra tempi e ostacoli….

"Chiesa come Sinner". La Juve lo rivuole in bianconero e Spalletti torna su quel paragone - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese, mister Luciano Spalletti è tornato anche sulla sua famosa frase su. tuttomercatoweb.com