Juventus Spalletti criptico su Chiesa e premia David! Un big fuori con la Cremonese
L’allenatore della Juventus, Spalletti, ha mantenuto un atteggiamento prudente riguardo alle condizioni di Chiesa, premiando invece David. In vista del posticipo contro la Cremonese all’Allianz Stadium, il club si prepara a valutare le scelte di formazione, cercando punti fondamentali in un contesto di classifica ancora molto aperto. La squadra bianconera punta a rispondere alle rivali e a sfruttare ogni opportunità per migliorare la propria posizione.
L’allenatore bianconero tra campo e mercato: le possibili scelte in vista del posticipo dell’Allianz Stadium La Juventus deve rispondere alla Roma e approfittare delle frenate di Como e Milan, oltre a rubacchiare punti anche a Inter e Napoli (o a entrambe) considerando lo scontro scudetto di questa sera a San Siro. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Luciano Spalletti non fa voli pindarici e risponde ad Allegri: “ Ha detto che possiamo fare 50 punti? Non lo so, ma dobbiamo fare ancora tanta strada ”. Il mister di Certaldo non si abbottona sul mercato: “ Siamo corti in un paio di reparti, è una squadra che si deve completare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Chiesa Juve, il ritorno prende quota: Federico tentato, Spalletti dà l’ok. Tra tempi e ostacoli….
"Chiesa come Sinner". La Juve lo rivuole in bianconero e Spalletti torna su quel paragone - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese, mister Luciano Spalletti è tornato anche sulla sua famosa frase su. tuttomercatoweb.com
Chiesa, ritorno alla Juventus: quando Spalletti lo paragonava a Sinner - Chiesa può tornare alla Juventus e a lavorare con Spalletti: è stato il suo ct per un anno e ne ha sempre parlato bene, addirittura paragonandolo a Sinner chiesa torna alla juventus: ecco i suoi prece ... panorama.it
Juventus, per la mediana una vecchia fiamma di Spalletti, cosa serve per arrivare a Chiesa - La Juventus pensa a un colpo a centrocampo, un'ipotesi caldeggiata da Spalletti e che porta il club a bussare in casa Milan. sport.virgilio.it
Luciano Spalletti ha la consapevolezza di una Juventus che sta crescendo nel tempo e lo sta dimostrando il gioco e i risultati, con enormi margini di miglioramento: https://fanpa.ge/zrZz7 - facebook.com facebook
Luciano #Spalletti sul mercato di gennaio della #Juventus: “In un paio di posizioni siamo un po’ corti, si deve andare a completare. A me basta che venga fatto. Siamo con le orecchie dritte per vedere se si possono riempire queste caselle in maniera corretta”. x.com
