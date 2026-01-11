Juventus Porrini Questa Juve è dominante

Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha commentato il lavoro di Luciano Spalletti alla guida della squadra durante una puntata di Radio Bianconera. L’ex difensore ha sottolineato l’approccio dominante e compatto della Juventus sotto la gestione attuale, evidenziando l’importanza di un’impostazione tattica chiara e efficace. La discussione si è concentrata sugli aspetti tecnici e sulle potenzialità della squadra, offrendo un’analisi obiettiva e rispettosa del percorso in corso.

L’ex bianconero Sergio Porrini  è intervenuto a  Radio Bianconera durante Fuori di Juve   per parlare del lavoro di Luciano Spalletti alla Juventus. Gli elogi di Porrini sono arrivati dopo la partita vinta col Sassuolo. Le parole di Porrini sulla Juventus: “E’ stata una Juve dominante, è vero. Con il Lecce è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

