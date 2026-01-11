Juventus | mercato movimentato

Il mercato di gennaio 2026 in Serie A è caratterizzato da numerosi movimenti, con particolare attenzione alle operazioni di Juventus e Milan. Le due squadre, storiche rivali, stanno intervenendo sul mercato per rafforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione. Questo periodo si presenta ricco di cambiamenti e opportunità per entrambe le società, che cercano di migliorare le proprie possibilità di successo.

Il mercato di gennaio 2026 in Serie A si sta rivelando particolarmente movimentato, soprattutto per quanto riguarda le due storiche rivali Juventus e Milan. Con la finestra di trasferimenti aperta da pochi giorni, emergono rumors su potenziali operazioni incrociate che potrebbero ridisegnare le rose delle due squadre.

LA JUVE IN GOL - TUTTO IL MERCATO DELLA JUVENTUS. - Il direttore Claudio Zuliani nel suo punto settimanale analizza tutti i movimenti di mercato bianconeri. tuttojuve.com

Una Juventus in crescita butta un occhio al mercato - Dopo aver affidato la guida a Spalletti la Juventus sembra aver finalmente trovato un'identità e ora ci si aspetta qualche movimento dal mercato. fantacalcio.it

Juventus Shock: Colpo Milionario che Cambia Tutto

Tuttosport - Juventus, altro summit di mercato alla Continassa: le richieste di Spalletti - facebook.com facebook

Nuovo colpo di scena per il mercato della #Juventus: spunta il nome di Albert #Gudmundsson Secondo la Gazzetta dello Sport, l’attaccante è l'obiettivo di #Ottolini, che lo valuta come perfetto vice- #Yildiz LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEW x.com

