Juventus idea Mazraoui per la fascia
La Juventus sta valutando l’idea di ingaggiare Mazraoui per rinforzare la fascia laterale. Tuttavia, secondo le ultime indicazioni di Luciano Spalletti, il trasferimento di Rodriguez è stato temporaneamente sospeso, lasciando il ruolo di regista ancora in attesa di definizione. La società monitora attentamente le opzioni per migliorare la rosa e rispondere alle esigenze tecniche della squadra.
Il regista può attendere. Almeno questa è l’indicazione di Luciano Spalletti, che ha bloccato il trasferimento di Rodriguez. La priorità adesso è passata all’attacco, in particolar modo alla ricerca di un vice Yildiz. Visto lo scarso rendimento di Zhegrova, la Juventus cerca di aumentare le sue armi offensive e sta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
