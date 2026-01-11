Juventus idea Mazraoui per la fascia

La Juventus sta valutando l’idea di ingaggiare Mazraoui per rinforzare la fascia laterale. Tuttavia, secondo le ultime indicazioni di Luciano Spalletti, il trasferimento di Rodriguez è stato temporaneamente sospeso, lasciando il ruolo di regista ancora in attesa di definizione. La società monitora attentamente le opzioni per migliorare la rosa e rispondere alle esigenze tecniche della squadra.

