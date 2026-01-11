Juventus Braida Spalletti sta mettendo radici

Ariedo Braida, ex dirigente, commenta a Tuttosport la sfida tra Juventus e Cremonese, evidenziando la fase di consolidamento di Spalletti alla guida dell’Inter. L’intervista analizza gli sviluppi recenti e il lavoro del tecnico toscano, sottolineando come il suo approccio stia contribuendo a radicare stabilità e crescita nel team nerazzurro. Un punto di vista che offre spunti sulla situazione attuale delle due squadre di vertice del calcio italiano.

Intervistato a Tuttosport, l’ex dirigente Ariedo Braida ha parlato della sfida tra Juventus e Cremonese ma anche del lavoro portato avanti da Spalletti. L’intervista a Braida sulla situazione della Juventus Direttore, davvero le fa ancora quest’effetto? « Sono tornato a Ravenna appositamente per il match, non potevo perdermelo. Sa come sono i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Braida “Spalletti sta mettendo radici” Leggi anche: Frattesi alla Juventus? Non solo Spalletti, ecco chi sta sta facendo la corte al centrocampista dell’Inter Leggi anche: Influenza K, sintomi e diffusione del virus che sta mettendo ko Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “Maldini alla Juve, Vlahovic al Milan. Yildiz? Vedete Maignan. Che errori sul mercato”; ESCLUSIVA - Ariedo Braida: Campionato un pò strano, non c'è ancora una squadra laeader. Braida: «Cremonese sorpresa del campionato, la Juve si sta riprendendo! Ecco cosa serve al Milan». Le parole del vicepresidente del Ravenna - Le parole del vicepresidente del Ravenna Dalle notti europee con il grande Milan alle sfide di Serie ... calcionews24.com

Pagina 1 | Openda e David, la pazienza Juve sta per finire: il progetto di Spalletti - Con il Sassuolo Miretti può tornare titolare, Bremer non ha alternative: niente riposo. msn.com

La riflessione di #Braida sulla #SerieA Le sue parole su #Juve, #Milan e non solo x.com

Il Monza calcio del presidente Giovanni Cappelletti, promosso in serie B nella stagione 1975/76. In piedi da sx : Fasoli, Michelazzi, Braida, Vincenzi, Terraneo, Ardemagni ; acc.sx : Casagrande, Tosetto, Sanseverino, Buriani, Gamba....All.Alfredo Magni - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.