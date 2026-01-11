Juve-Cremonese Spalletti scioglie i nodi | un solo dubbio
In vista della partita tra Juventus e Cremonese, Luciano Spalletti sta definendo l’undici titolare con poche incognite. La squadra si avvicina alla sfida con scelte ormai quasi stabilite, mantenendo un atteggiamento di continuità. L’unico dubbio residuo riguarda un elemento specifico, che l’allenatore sta valutando attentamente. La sfida rappresenta un momento importante per i bianconeri, che cercano di consolidare il proprio rendimento in campionato.
Scelte quasi definite in casa Juventus in vista della sfida con la Cremonese. Luciano Spalletti prepara l’undici puntando sulla continuità, con un solo vero nodo ancora aperto. In difesa resta il ballottaggio tra Kelly e Koopmeiners: chi la spunterà affiancherà Gleison Bremer, con Pierre Kalulu e Andrea Cambiaso a completare il reparto. A centrocampo confermata la coppia Manuel Locatelli–Khéphren Thuram. Sulla trequarti, alle spalle di Jonathan David, Spalletti può scegliere: Weston McKennie, Fabio Miretti o Kenan Yildiz, soluzione modulabile in base all’assetto degli avversari. Capitolo rientri: Federico Gatti resta fuori e tornerà gradualmente in gruppo solo dopo la Cremonese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
