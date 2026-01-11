Jovanotti a New York e dietro le quinte del nuovo album nello speciale in onda il 12 gennaio su SKY

Domani su Sky in prima serata, e in streaming su NOW, andrà in onda il documentario Jovayork - La musica dell'anima, un viaggio per le strade di New York con una guida d'eccezione: Jovanotti Lunedì 12 gennaio, su Sky e NOW, Jovanotti ci porta a New York, la città che ha ispirato alcune delle sue canzoni più amate, in uno speciale unico alla scoperta dell'anima musicale della metropoli che non dorme mai. Il documentario JOVAYORK - La musica dell'anima - in prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21.15, su Sky Arte il 14 gennaio alle 20.15, in streaming solo su NOW e disponibile On Demand - svelerà anche il "making of" del suo ultimo album, NIUIORCHERUBINI, nato in soli sei giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

