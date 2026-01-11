Josep Pla nemico del suo tempo

Il 8 marzo 1918, a causa dell’epidemia di influenza, l’università di Barcellona chiuse temporaneamente, lasciando Josep Pla, studente di giurisprudenza, a Palafrugell. Questa inattesa pausa segnò un momento di riflessione per lo scrittore, che avrebbe poi attraversato il suo tempo con uno sguardo critico e indipendente. La sua figura si distingue per l’approccio anticonvenzionale e la capacità di osservare la realtà con sobrietà e profondità.

