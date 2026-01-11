Jessica Moretti un passato da attrice? Dove è apparsa in tv

Jessica Moretti, nota anche come una delle gestori del bar Le Constellation di Crans-Montana, ha un passato nel mondo dello spettacolo. È apparsa nella serie TV

Dal passato di Jessica Moretti spunta una partecipazione televisiva. Una dei due gestori del bar Le Constellation di Crans-Montana avrebbe partecipato alla serie tv "Piccoli segreti tra vicini". Lo rende noto il database online di film e recensioni IMDB. Qui si legge: "Attrice celebre per la partecipazione alla serie tv 'Piccoli segreti tra vicini'". Stando al Messaggero si tratta di un piccolo cameo in un episodio. Più nel dettaglio si vede la Moretti nell'episodio 19, dal titolo "Il furto con scasso" della quarta stagione, andata in onda nel 2016. Il ruolo è quello marginale del personaggio "Patricia Girard", che non ha avuto seguito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

