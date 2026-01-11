Jennifer Lawrence ecco il ruolo che voleva soffiatole da Emma Stone | Mi batte da decenni

Jennifer Lawrence ha recentemente condiviso quale ruolo desiderava interpretare, ma che alla fine fu affidato a Emma Stone. La star di Hunger Games ha rivelato che da decenni avrebbe voluto recitare in un determinato personaggio, sottolineando il suo interesse per questa parte e il rispetto verso la collega. Questa dichiarazione offre uno sguardo interessante sui desideri e le aspirazioni degli attori di Hollywood.

La star di Hunger Games ha svelato il personaggio che avrebbe voluto interpretare e che invece fu assegnato alla collega di La La Land. Jennifer Lawrence, 35 anni, e Emma Stone, 37 anni, sono quasi coetanee e nel corso della carriera hanno affrontato diversi provini insieme, candidandosi ai medesimi casting. Nella recente intervista, Lawrence ha svelato un personaggio in particolare che avrebbe voluto interpretare e che invece fu assegnato alla collega. Nonostante la 'rivalità', Jennifer Lawrence e Emma Stone sono molto amiche e la loro carriera, nonostante la difficoltà di affrontare spesso gli stessi provini, ha preso un'ottima piega per entrambe, con tanto di Oscar in bacheca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

