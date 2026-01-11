Jennifer Lawrence ecco il ruolo che voleva soffiatole da Emma Stone | Mi batte da decenni
Jennifer Lawrence ha recentemente condiviso quale ruolo desiderava interpretare, ma che alla fine fu affidato a Emma Stone. La star di Hunger Games ha rivelato che da decenni avrebbe voluto recitare in un determinato personaggio, sottolineando il suo interesse per questa parte e il rispetto verso la collega. Questa dichiarazione offre uno sguardo interessante sui desideri e le aspirazioni degli attori di Hollywood.
La star di Hunger Games ha svelato il personaggio che avrebbe voluto interpretare e che invece fu assegnato alla collega di La La Land. Jennifer Lawrence, 35 anni, e Emma Stone, 37 anni, sono quasi coetanee e nel corso della carriera hanno affrontato diversi provini insieme, candidandosi ai medesimi casting. Nella recente intervista, Lawrence ha svelato un personaggio in particolare che avrebbe voluto interpretare e che invece fu assegnato alla collega. Nonostante la 'rivalità', Jennifer Lawrence e Emma Stone sono molto amiche e la loro carriera, nonostante la difficoltà di affrontare spesso gli stessi provini, ha preso un'ottima piega per entrambe, con tanto di Oscar in bacheca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Miss Piggy, un film tutto per lei prodotto da Emma Stone e Jennifer Lawrence
Leggi anche: Jennifer Lawrence e Emma Stone girano il loro primo film insieme!
Jennifer Lawrence, ecco il ruolo che voleva soffiatole da Emma Stone: "Mi batte da decenni" - La star di Hunger Games ha svelato il personaggio che avrebbe voluto interpretare e che invece fu assegnato alla collega di La La Land. movieplayer.it
Auguri Jennifer Lawrence: 5 ruoli top della sua carriera - Festeggiamo il suo compleanno ripercorrendo la carriera dell’attrice Premio Oscar attraverso 5 ruoli top che ha interpretato. mangaforever.net
Qualche tempo fa Jennifer Lawrence ha svelato di essere al lavoro insieme a Emma Stone su un film dedicato a Miss Piggy, amatissimo personaggio dei Muppet. Un’idea decisamente originale, che ha subito acceso la curiosità dei fan, anche se al moment - facebook.com facebook
Jennifer Lawrence e la sua esilarante reazione alla candidatura dell’amica Emma Stone agli Actor Awards 2026 #MTVCeleb #EmmaStone #JenniferLawrence x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.